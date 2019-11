Quotas d'immigration : une réforme cosmétique ?

Le gouvernement a dévoilé, mercredi 6 novembre, à l'issue d'un séminaire gouvernemental, une batterie de mesures pour mieux maîtriser les flux migratoires. Parmi elles figure notamment un volet sur l'immigration économique. Le gouvernement souhaite établir chaque année des « quotas » ou, pour choisir un mot moins connoté, des « objectifs chiffrés », après un débat au Parlement. Ces quotas ne seront pas limitatifs, précise-t-on d'emblée, ce qui veut dire qu'ils pourront être dépassés en cas de nécessité. Ils seront « notifiés aux autorités consulaires et préfectorales, pour guider la politique de délivrance des visas et des titres de séjour ».Lire aussi Philippe : des mesures « pour reprendre le contrôle de notre politique migratoire »Si elle fait couler beaucoup d'encre, cette annonce ne va pas bouleverser les choses. Depuis 2008, une liste de métiers en tension pour lesquels les employeurs peuvent avoir recours à des travailleurs immigrés hors Union européenne a été établie. Le nombre de métiers sur ces listes a varié depuis. Ils sont aujourd'hui 30, et 33 000 personnes ont été ainsi embauchées, avec une procédure administrative allégée.Le but n'est pas forcément de réduire ce chiffre de 33 502 personnes en 2018, déjà faible comparé aux 255 000 titres de séjour accordés (13 %). « Ça peut être plus ou moins en fonction des besoins identifiés. Baisser l'immigration, c'est pas du tout...