Quoi de neuf docteur Zidane ?

Si le forfait de Kylian Mbappé face à l'Italie complique la tâche de Zinédine Zidane pour trouver son numéro 9 en Bleus, les tâtonnements autour du poste traduisent un vide plus profond derrière le capitaine et qui ne date pas d'hier. Depuis Olivier Giroud, les Bleus ne trouvent pas leur buteur.

Avant d’affronter l’Italie et San Siro à Milan ce jeudi, l’équipe de France se retrouve confrontée à une pénurie de numéros 9. Kylian Mbappé, Hugo Ekitiké, Ousmane Dembélé, Estéban Lepaul et Marcus Thuram ont tous été fauchés par des pépins physiques ou attendent encore de revenir d’une longue absence, et voilà le sélectionneur sans pointe, alors que Randal Kolo Muani et Jean-Philippe Mateta ne semblent pas entrer dans les plans de Zizou. Un vide certain sur le front de l’attaque qui traduit plus que la vérité d’une quatrième journée de Ligue des nations : depuis qu’Olivier Giroud n’est plus indiscutable en Bleus, personne ne s’est véritablement imposé à ce poste pour repousser Mbappé sur un côté.

L’avenir c’est les absents ?

Ils sont pourtant nombreux à avoir eu leur chance en tant que buteur. Tous ceux cités plus haut, auxquels on peut très sporadiquement Christopher Nkunku. À l’exception d’un Kylian Mbappé qui a toujours planté dans ce rôle, mais que Zidane semble vouloir installer à gauche, personne n’a su embrasser ce rôle si déterminant. C’est d’ailleurs bien le grand paradoxe de ce débat. Si le néo sélectionneur n’avait pas publiquement évoqué cette envie, la question se poserait beaucoup moins, compte tenu du réservoir d’ailiers chez les Frenchies . Mais derrière le Kyks, quoi de neuf ?…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com