Quiz : savez-vous combien de déchets sont produits et recyclés en France ?

À l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, venez tester vos connaissances sur le recyclage.

Recycler plus, réinstaurer la consigne, renforcer le principe pollueur-payeur : le projet de loi présenté par le gouvernement à l'été 2019 et porté par Brune Poirson, la secrétaire d'Etat à la transition écologique, ambitionne d'améliorer grandement la gestion française des déchets et du recyclage, qui ne concerne qu'une trop faible partie des biens produits et consommés.

En retard sur les objectifs européens - notamment sur le plastique - et sur ses voisins continentaux, la France « a de larges marges de progrès en matière d'économie circulaire », expliquait le gouvernement Philippe dans sa feuille de route en avril 2018.

