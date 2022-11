Quiz : Premiers buteurs en Coupe du monde

En attendant de découvrir qui sera le premier buteur de ce Mondial 2022 - spoiler, ça sera Almoez Ali -, il est temps de vérifier que vous maîtrisez les joueurs qui ont marqué le premier pion de chaque édition de la Coupe du monde. Comme nous sommes sympas, nous vous avons mis le match en question.

Soit vous avez triché. Soit vous avez triché. Il n'y a pas d'autres options.Si près du but. Et pourtant si loin.Google a été votre ami pour l'orthographe des noms propres, mais le principal est que vous ayez le nom du joueur. Et que vous ayez le générique d'en tête après avoir tapéJusque-là, vous vous demandiez encore à quoi cela vous servait d'être incollable sur l'histoire du foot bulgare. Vous avez votre réponse.Vous avez passé 10 minutes à taper des noms au hasard. Tout ça pour obtenir aussi peu de points. C'est triste.Qu'est-ce que vous faites là ? La Coupe du monde de rugby, c'est l'année prochaine, hein ! Et pour info, c'est Israel Dagg qui a inscrit le premier essai du Mondial 2011. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com