Quiz : les XI des clubs français en finale européenne

On ne peut célébrer une finale perdue, comme celle de Bastia face au PSV, même 42 ans plus tard. Mais on peut se souvenir des joueurs qui ont participé à l'épilogue de ces épopées. Comme ceux des treize autres finales disputées par les clubs français et même celles qu'on a gagnées (deux pour être exact) !

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici-même.

Individu suspect repéré. Contactez les MIB ou à défaut Christophe Castaner.Avec une telle réussite sur le final, soit vous n'êtes pas français, soit vous trichez.Le Gameboy, les Bulls de Jordan, la Dream Team du Barça, Footix,, la sarbacane avec un effaceur et donc sept finales européennes en une décennie... Vous êtes bien un gamin des, cette génération dorée.Heureusement que vous êtes un supporter de l'Olympique de Marseille. Et vous ragez parce que si on s'était contenté de faire un quiz sur les vainqueurs, vous auriez fait 50% tout pile. Comme quoi, ça se joue à rien.Vous êtes le biographe officiel de Laurent Fournier. Et si vous vous rappelez de toutes ses victoires sur le banc de Feucherolles, vous pouvez forcément réciter dans l'ordre anté-alphabétique ceux l'entouraient lors de ses trois finales. Ça ne fait que 33/154 ? On ne pas être au Fournier et au moulin...Faut croire que ça va vous faire du bien de sortir de chez vous après deux mois sur le canapé, avec la télé bloquée