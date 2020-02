So Foot • 26/02/2020 à 14:00

Quiz : les XI de Lyon en huitième de finale aller de Ligue des champions

C'est un fait : en dix essais, Lyon n'a jamais perdu un seul de ses huitièmes de finale aller en Ligue des champions (mais s'est qualifié seulement à quatre reprises au tour suivant). Avant que la promotion 2020 ne se frotte à la Juventus, saurez-vous identifier les héros de ces épopées européennes ?

Vous êtes Jean-Michel Aulas. Mais ne vous attardez pas dans le coin : vous avez rendez-vous avec l'histoire...Vous avez certainement oublié l'existence de ce robuste défenseur, apparu à cinq reprises sous le maillot de l'OL avant de filer du côté de Laval, Sedan, Lens ou Tours. Et personne ne peut décemment vous en vouloir, d'autant que "", comme le dirait Jean-Paul.Vous avez coché toutes les cases correspondant aux internationaux français. Merci d'être passé, monsieur Raymond Domenech, mais il faut partir maintenant.En dehors des tireurs de coups de pied arrêtés, des policiers au crâne lisse, des amateurs de whisky-coke, voire des actuels sous-fifres de Léo Messi, vous êtes complètement largué(e). Vous ne captiez pas TF1 dans les années 2000 ?Ce n'est pas parce que vous connaissez par cœur tous les chefs d'État depuis la IIIRépublique, l'ensemble des finalistes deou tous les affluents du Rhône que vous avez le droit de passer à côté de ce questionnaire. Et puis comment oublier l'immense?! Quel(s) sourcil(s) mes aïeux...Vous êtes un fan ou (pire) un joueur du PSG et vous avez un vrai blocage dès qu'il s'agit d'un huitième de finale de Ligue des champions. Consultez d'urgence.