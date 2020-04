Quiz : les vainqueurs de la Copa Libertadores

Le 19 avril 1960 avait lieu le premier match de Copa Libertadores de l'histoire. Ce jour-là, les Uruguayens de Peñarol avaient écrasé 7 à 1 Jorge Wilstermann, le champion de Bolivie. Soixante ans plus tard, on vous propose de retrouver les vingt-cinq clubs qui ont remporté la plus prestigieuse des compétitions sud-américaines. Avant de commencer, petit tuyau pour ceux qui jouent sur leur PC : le raccourci clavier du ñ est Alt+164. Vamos !

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Vous vivez au rythme du continent sud-américain et vous vous réveillez en pleine nuit pour suivre les matchs de Copa Libertadores. D'ailleurs, sur votre télé, ce ne sont pas les bandeaux de BFM-TV qui défilent, mais ceux d'ESPN et de Fox Sports, les deux principaux diffuseurs du tournoi.Quand on vous parle de Barcelone et d'Arsenal, vous pensez immédiatement au Barcelona de Guayaquil et à l'Arsenal de Sarandí. Allez, reprenez un peu de maté, vous l'avez bien mérité.Vous avez toujours eu une certaine affection pour le continent sud-américain. D'ailleurs, vous vous souviendrez toute votre vie du jour où vous avez découvert qu'un club s'appelait Colo-Colo. Merci aux albums Panini.Pour vous, cette compétition est juste un bon prétexte pour observer vos futures pépites argentines ou brésiliennes. Problème, cela n'a jamais été une garantie.Désolé de vous l'apprendre, mais Montevideo, Santiago et Buenos Aires ne sont pas des noms de clubs de football.