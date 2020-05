Quiz : Les surnoms des joueurs argentins

Retraité depuis décembre dernier, Ezequiel Lavezzi célèbre ce 3 mai son 35e anniversaire. Le premier depuis qu'il a raccroché les crampons. Et comme tout Argentin qui se respecte, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain est plus connu pour son surnom : El Pocho. À vous de retrouver les petits noms de ses compatriotes. Go.

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Vous vous appelez Diego, votre fils se nomme Leo et votre fille Gabriella. Et vous lâchez desà tout bout de champ.Dire que vous auriez eu tout juste, si vous n'aviez pas cliqué trop vite...Saviez-vous qu'il existait du football, avant les années 2000 ? Et qu'en plus, il était mieux que l'actuel ? Bah oui, il n'y avait pas la VAR à cette époque-là.Pour mettre votre maillot de Boca lorsque vous faites des foots entre potes, il y a du monde. Mais quand il faut prouver vos connaissances en foot argentin, il n'y a plus personne. Footix.Comme quoi, le hasard ne fait pas toujours bien les choses, puisque vous n'avez même pas eu la moyenne.Vous êtes anglais et depuis une certaine guerre des Malouines ajoutée à une main de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, vous refusez d'évoquer ce qui vient d'Argentine. Il s'agirait de grandir.