Quiz : les surnoms des clubs anglais

En ce 23 mars (le 22 est aussi admis), la Ligue anglaise de football fête les 132 ans de sa création. Et depuis cette réunion au Anderton's Hotel de Londres, c'est un total de 65 clubs qui ont fréquenté la première division (First Division et Premier League). Soit autant de surnoms qui servent à les désigner affectueusement.

Pour ceux qui ont des problèmes d'affichage, le quiz est également disponible par ici.

Vous êtes flippants ! Si vous aviez pu rajouter les surnoms qui ne sont plus usités, vous l'auriez fait. "Vous faites partie du, et vous passez déjà votre vie à jongler entre les pseudos. Alors, ce n'est pas ce petit test qui vous fait peur.Vous êtes un homme ou une femme de votre temps, et avoir un tout-pile sur les clubs ayant connu la Premier League (post-1992) vous suffit amplement pour briller en société.Vous aviez pris allemand en LV1. Pour ce que ça vous sert aujourd'hui, avec les frontières fermées...Vous avez passé votre jeunesse sur PES et, étrangement, les noms des équipes anglaises n'avaient rien à voir avec tout ce charabia.Vous vous êtes peut-être un peu trop éloigné de votre pâté de maison, et on ne peut que vous conseiller d'autres activités pour "faire du sport".