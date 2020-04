Quiz : les sponsors mythiques des clubs français

Certaines marques ont accompagné les clubs français dans leurs aventures à un point tel qu'ils en sont indissociables, comme un second logo. À vous d'associer chaque sponsor avec chaque écurie du championnat de France. PS : Quand un sponsor a été partagé entre deux clubs, le chiffre entre parenthèse indique un ordre chronologique.

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Vous êtes le Jacques Séguéla du championnat de France. En espérant que votre Rolex soit solidement attachée autour de votre poignet.On ne sait pas ce qu'il en est de votre pouvoir d'achat. Mais ce qui est sûr, c'est que vous en connaissez un rayon. Génération, pour vous...Vous êtes un puriste, et seuls comptent les flocages en feutre ou velours. Autant dire que vous avez plus de mal avec le plastique des années 2000.Vous ne suivez quasi exclusivement que les coupes nationales. Autant dire que vous attendiez de voir passer le Crédit Agricole, Pitch, Intermarché et les barres chocolatées Lion.Vous roulez en Citröen en écoutant France Inter, faites vos courses chez Lidl malgré votre régime sans laitage et sans volaille. En faisant attention à vos dépenses, puisque vous avez un crédit à la Banque postale. La dernière folie ? Un écran plat Toshiba. En gros, vous n'étiez clairement pas la cible.Ce n'est pas parce que vous êtes confinés qu'il ne faut pas sortir de votre grotte ! Maintenant que vous y êtes, restez-y...