Quiz : Les Souliers d'Or depuis 1971

Maintenant que tous les championnats européens en ont terminé avec leur saison 2019/2020 (ou presque), Ciro Immobile, buteur de la Lazio, remporte le Soulier d'Or 2020. Mais d'ailleurs, qui sont ses quarante-neuf prédécesseurs dans l'histoire du ballon rond ?

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Vous êtes le Will Ritson du football. Si vous ne savez pas qui c'est, cherchez sur Internet et profitez en pour fermer cette page Wikipédia.Vous êtes un érudit du football. N'empêche que ce bouquin sur les meilleurs buteurs de l'histoire, chiné à la brocante de Chasseneuil-du-Poitou l'été dernier, était pas si mal que ça.Vous êtes né en 1970. Et vous avez vu tous les matches de football de vos 20 ans à aujourd'hui. Sortez, c'est l'été !Vous êtes un être humain normalement constitué. Vous aimez le football, mais vous savez qu'il n'y a pas que cela dans la vie.Vous êtes un footix. Hormis le Barça et le Real, le ballon rond ne vous intéresse pas.Vous ne savez pas lire l'introduction d'un article.