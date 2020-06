Quiz : Les joueurs du Mondial 90 passés par la D1 française

Si la France n'a pas participé à la Coupe du monde 1990, ce n'est pas le cas de son championnat très représenté en Italie. Alors saurez-vous retrouver tous les joueurs du mondial 1990 à avoir passé une tête en PREMIÈRE division française. Top chrono.



Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Comme quoi, ça a payé d'avoir soûlé vos parents pour qu'ils vous achètent ces cartes panini. Même 30 ans après vous n'avez rien oublié des joueurs présents.Vous étiez parti pour un sans-faute, vous y croyiez, puis vous avez buté sur l'URSS. C'était pourtant bien évidemment l'immense Vagiz Khidyatulline. Footix.Pour essayer de choper la moyenne, vous avez tapé des noms au hasard et vous avez réussi grâce à Lee et Collins. C'est un brin raciste, mais ça passe.Vous connaissez vos classiques. Et c'est déjà pas mal.Non, ici c'est SoFoot, alors ça dégage.Ne pas être né en 1990 n'est aucunement une raison pour ne pas en connaître les protagonistes. Vous étiez né en 800 ? Non ? Et pourtant vous savez très bien qui est ce sacré Charlemagne.