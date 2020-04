Quiz : les joueurs arrivés à l'OM sous Pape Diouf

"Avec des bouts de ficelle, on a réussi de beaux trucs quand même." L'hommage est signé José Anigo et il est mérité. Car pendant les quatre ans de sa présidence à l'OM, Pape Diouf a su dessiner un effectif qui deviendra après son départ champion de France avec Didier Deschamps (un entraîneur qu'il a également fait venir à Marseille). Alors oui, la liste comporte aussi son lot de flops, mais là n'est pas le propos.

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

On vous a reconnu Monsieur Anigo.Vous le saviez, pourtant, qu'il fallait toujours garder un œil sur le marché des 4gardiens...Vous êtes strasbourgeois ou libournais et vous avez encore en travers de la gorge ce qui s'apparentait à un pillage.En cette période de deuil, vous n'avez voulu garder que les meilleurs souvenirs. Et personne ne vous jettera la pierre.Vous êtes parisien et vous n'oublierez jamais les traîtres.Vous avez confondu avec Moussa Diouf. C'est con.