Quiz : Les gardiens victimes des coups francs de Juninho à l'OL

Dans les années 2000, quand l'Olympique lyonnais se procurait un coup franc dans le camp adverse, c'était presque aussi dangereux qu'un penalty. Et pour cause, Juninho, maître en la matière, donnait un effet flottant si particulier au ballon. En huit saisons à l'OL, le Brésilien a planté 43 coups francs directs (pour un total de 44 en incluant celui contre Ajaccio à Gerland avec deux touches de décalage). Mais qui étaient les malheureux gardiens dans les cages adverses ?

Vous pensez que Kleopas Giannou a eu de la chance de croiser Juni en disputant un seul match de Ligue des champions dans toute sa carrière ? Vrai, Kleopas a souvent la vie qui lui sourit. On parle d'un homme qui a gagné l'équivalent de plus d'un demi-million d'euros au loto grec en 2002.