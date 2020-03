Quiz : les gardiens de but nommés plusieurs fois au Ballon d'or

Manuel Neuer est né un 27 mars 1986. Vingt-six ans plus tard, il était pour la première fois cité dans la liste du Ballon d'or, avant de connaître quatre autres nominations et un podium en 2014. C'est simple, sur la dernière décennie, aucun gardien de but n'a fait mieux. Mais saurez-vous nommer tous les portiers ayant connu plus de deux fois cet honneur depuis la création du prix en 1956 ?

Pour ceux qui ont des problèmes d'affichage, le quiz est également disponible par ici.

Quiz

Une fois le confinement levé, allez à la préfecture et demandez à changer votre carte d'identité. Votre nouveau nom ? L'Araignée noire.Vous avez suffisamment râlé sur le fait que ce concours n'est qu'une foire à l'attaquant pour ne pas vous débiner aujourd'hui. Le dernier rempart, c'est vous.Vous connaissez vos classiques. Et vu qu'il n'y a plus que ça qui passe en ce moment à la télé, vous vous régalez.Heureusement que vous passez cette quarantaine en famille : papa et papy vous ont sauvé la mise.C'est très sympa de votre part d'avoir pensé à l'immense Edwin van der Sar, au fantasque Memo Ochoa, à Antónios "Clooney" Nikopolídis ou encore au sous-estimé Bruno Martini, mais ces petits gars n'ont foulé le tapis rouge qu'une seule fois. Et il est malheureusement trop tard pour s'en offusquer.Vous êtes Roxana Maracineanu et vous espérez que cette partie se soit disputée à huis clos, comme le prochain Tour de France...