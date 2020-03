So Foot • 31/03/2020 à 14:00

Quiz : Les clubs qui ont gagné la Coupe Intertoto

Si Jérôme Rothen, qui fête ses 42 ans ce mardi 31 mars, a perdu la finale de Ligue des champions 2004, il a tout de même une Coupe d'Europe à son actif : la Coupe Intertoto. Avec quelle équipe ? À vous de nous le dire et de tenter de retrouver tous les clubs qui ont remporté ce trophée entre 1995 et 2008.

Pour ceux qui ont des problèmes d'affichage, le quiz est également disponible par ici.

Vous faites partie de ceux qui pensent que le football, c'était mieux avant. C'est votre droit. Sauf qu'avant, il n'y avait pas João Félix.Vous n'y connaissez rien en football, mais vous êtes prof de géographie, alors vous avez balancé toutes les villes de chaque pays cité. Ah, si seulement les clubs anglais faisaient comme tout le monde et ne se retrouvaient pas à 50 à Londres.Vous avez perdu 8 minutes à écrire le nom de Karlsruher. Et forcément, vous n'avez pas eu le temps de terminer.Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Français. Et sinon, vous connaissez d'autres clubs que ceux passés par la Ligue 1 ?Vous venez de découvrir l'existence de la Coupe Intertoto.Nous sommes ravis d'apprendre que Dwyane Wade est le meilleur marqueur de l'histoire du Miami Heat. Mais ici c'est SoFoot, pas SoBasket. Alors, ça dégage.