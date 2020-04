Quiz : les buteurs en finale de la Coupe de la Ligue

Ce samedi 4 avril, le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais auraient dû offrir une belle conclusion à la Coupe de Ligue, sacrifiée après 25 années de service. Mais le coronavirus et le confinement en ont décidé autrement. Cela dit, en attendant un futur point final, rien n'empêche de se rappeler les bons souvenirs des 61 buteurs lors de cette grande fête du football professionnel français. En avant mauvaises troupes !

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Vous portez beau la moustache et brillez sur les planches, pas vrai ?Pour vous, le foot n'aura plus la même saveur la saison prochaine. Oui, vous faites partie du cercle fermé des fans de la Coupe de la Ligue.Qu'importe le prestige du trophée, une finale reste une finale. D'ailleurs,, comme ils disent.Oui, les Parisiens, on a compris que c'était votre compète de prédilection.Vous êtes un supporter du FC Metz, et malgré une victoire en 1997, votre club n'a pas été foutu d'inscrire un but dans le jeu en deux finales... La Croix de Lorraine et la bannière, comme on dit.Vous êtes un amateur. Mais pas forcément dans le bon sens du terme.