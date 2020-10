Quiz : les buteurs de l'OM à domicile en C1

2511 jours que vous attendez ça : un but de l'Olympique de Marseille, au Vélodrome, en C1. Alors en attendant que Dario Benedetto, Florian Thauvin ou Jordan Amavi remédient à cette anomalie, remémorons-nous ceux qui ont inscrit leur nom dans les livres d'histoire.

Un mail de signalement a été automatiquement envoyé au service des renseignements généraux. Cachez-vous.Vous, vous savez que la lumière peut venir du pied droit de Waddle, mais aussi que, ce soir-là, un autre acteur a brillé grâce à une panne de courant.Avez ça, vous pouvez au moins viser un repêchage en Ligue Europa. Et ça vous ira très bien.Vos équipes de cœur sont le Dinamo de Tirana, le Lech Pozna?, l'Union Luxembourg, le CSKA Moscou et le FC Zürich. Si ça fait de vous une personne unique, ça vous permet également d'amasser un paquet de points ici.Vous êtes du genre à signer vos mails d'un. Normal, vous êtes un vrai monomaniaque des sigles et des acronymes. Et quand on parle OM, vous êtes potes du genre. CQFD.Vous suivez l'OM depuis le 12 décembre 2013. Soit exactement le lendemain du dernier but de l'OM en Ligue des champions. Force.