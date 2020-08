Quiz : Les adversaires du PSG en coupes d'Europe

Depuis sa première participation à la Coupe des vainqueurs de Coupes, en 1982-1983, le Paris Saint-Germain s'est déplacé aux quatre coins de l'Europe. Bilan : vingt-huit campagnes européennes et 234 matchs dans le rétro avant la finale de la Ligue des champions ce dimanche. Saurez-vous retrouver tous les adversaires ?

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

C'est sûr que c'est plus facile avec votre antisèche. Mais est-ce que vous saviez que Nambatingue Toko, l'auteur du premier but du PSG dans une compétition continentale (contre le Lokomotiv Sofia, en 1982), fêtait justement son anniversaire ce vendredi ?!Vous êtes un acharné parmi les acharnés du PSG. Votre plus belle preuve d'amour pour le club de la capitale ? Ces 40 heures de bagnole pour faire ce déplacement à Kayseri, au premier tour de la Coupe UEFA en 2008. Mais ça valait le coup, avec ce but de Luyindula à la 91Vous aviez coché presque toute l'Europe, mais la Finlande, la Roumanie et la Tchéquie ont résisté.Vous avez tapé "Barcelone", "Chelsea" et "Juventus", et vous vous retrouvez déjà ici, bravo !: le PSG existait avant 2011.