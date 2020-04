So Foot • 25/04/2020 à 14:00

Quiz : j'ai un point commun avec Raphaël Varane

Comme Raphaël Varane, je suis un défenseur qui compte 64 sélections ou plus en équipe de France. Comme Raphaël Varane, j'ai disputé un match contre Montpellier en novembre 2011, date de son dépucelage avec Lens. Comme Raphaël Varane, j'ai remporté au moins trois Ligue des champions consécutives avec le Real Madrid. Comme Raphaël Varane, j'ai poussé la Maison-Blanche à sortir le chéquier alors que j'avais 20 ans ou moins. Comme Raphaël Varane, j'ai marqué avec les Bleus lors des éliminatoires de l'Euro 2020. Je suis, je suis, je suis ?

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Quiz

Vous êtes Monsieur Propre,comme disent les Ibères. Eh bien, joyeux anniversaire à vous, monsieur Varane !Trop d'horreurs ont été commises au XXsiècle, à tel point que vous préférez oublier tous les événements qui s'y sont passés, dont le cinq à la suite du Real en C1, entre 1956 et 1960.Vous avez marché sur ce quiz comme Mats Hummels sur l'ami Raphaël en quarts de finale de la Coupe du monde.Vous êtes Denis Balbir et vous avez fait ce que vous avez pu pour composer avec les rares droits télévisuels qu'on vous a laissés.mais là, vous avez presque touché l'fond.Vous êtes Sylvie Tellier et pour vous, la famille Varane, c'est avant tout Annabelle, neuvième du concours. Chapeau...