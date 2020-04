So Foot • 05/04/2020 à 06:00

Quiz : j'ai un point commun avec Daniel Congré

Malgré son regard enfantin, Daniel Congré fête ce dimanche 5 avril ses 35 ans. L'occasion de regarder dans le rétroviseur et se rappeler sa carrière. Alors à vous de retrouver ses coéquipiers, des joueurs qui, comme lui, ont joué plus de 200 matchs avec Montpellier ou qui ont été transféré contre plus de 3 millions d'euros à l'été 2012 en Ligue 1.

Vous vous appelez Congré. Daniel Congré.Pardon pour le Tournoi de Toulon. Mais pour avoir 100%, il faut le mériter.Vous êtes supporter du Téfécé. Et vous regrettez l'époque où votre club trustait les premières places de Ligue 1 et disputait la Coupe d'Europe.Votre passion pourest telle que ce qui vous intéresse dans ce sport se résume aux Espoirs et aux transferts.D'où vous vient cette haine pour la Ligue 1 ? Vous n'aimez pas le football ?Il va falloir penser à arrêter de traîner par ici. Vous gênez tout le monde.