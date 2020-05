So Foot • 22/05/2020 à 14:00

Quiz : j'ai pris un carton rouge à la Coupe du monde

Pour clôturer trois semaines consacrées à toutes les nuances du carton rouge, il est l'heure de faire les comptes. En Coupe du monde, ils sont 150 à avoir été à la douche avant les copains. Notez que ceux assortis d'une petite astérisques ont trouvé leur place dans le top 100 que vous pouvez consulter (avant ou) après ce test.

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Top 100 : Cartons rouges de légende (de 100 à 91)

Quiz : Ils ont gagné la Coupe du monde et la C1

Mais ça va pas la tête ? Quelle personne normalement constituée peut sortir naturellement le blase de Basil Gorgis...Désolé de vous l'apprendre M. Battiston.Vous avez un papa camerounais et une maman mexicaine (ou inversement). Un patrimoine génétique qui vous permet d'engranger un bon nombre de points (22 entrées, pour être exact).L'engagement est bon, c'est dans l'esprit du jeu et on peut difficilement vous reprocher quelque chose.Vous êtes vegan. Autant dire que les tacles de boucher, très peu pour vous.Allez, à la douche... Vous gênez tout le monde.