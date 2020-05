Quiz : j'ai gagné la Ligue des champions avec Liverpool

Il y a quinze ans jour pour jour, 26 joueurs offraient à Liverpool son cinquième titre européen, après une soirée miraculeuse à Istanbul. Cependant, il faut compter 58 têtes de plus pour pouvoir réunir tous les héros du Merseyside. À vous de les retrouver.

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Ce qu'il s'est passé à la mi-temps de Liverpool-Milan en 2005

Quiz : j'ai pris mon rouge à la Coupe du monde

Alors vous, vous êtes comme Jerzy Dudek ou Bruce Grobelaar avec ses, on ne vous avait pas vu venir !Bien sûr que les remplaçants et les réservistes sont aussi comptés ! Vous croyez que la tour Eiffel a été montée uniquement par le bon Gustave et ses petites mains ?Vous avez tenté tous les nomsles plus classiques pour maquiller vos lacunes sur les années 1970 et 1980. Malin, mais pas suffisant.Vous avez sauvé les meubles sur tout ce qui est avant 2005, vous avez fait un bon score sur tout ce que qui est après 2005, mais au milieu... rien ! Vous ne seriez pas milanais par hasard ?Dans quinze ans, personne n'aura l'idée de créer un quiz sur votre performance en ce 25 mai 2020. À moins que cela soit titré :S'il y en a un qui, c'est bien vous. Mais continuez hein, la sortie, c'est par là...