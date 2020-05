Quiz : J'ai disputé une finale de Coupe de France avec le PSG

Au moment de souffler ses 40 bougies ce samedi, Fabrice Pancrate repensera peut-être à l'un des plus grands regrets de sa carrière : le 29 avril 2006, où il a vu le PSG remporter la Coupe de France face à l'OM sans lui, alors qu'il avait été l'un des acteurs majeurs du parcours parisien cette année-là. Le déménageur francilien n'a pas eu cette chance (merci Guy Lacombe), mais saurez-vous retrouver les 137 heureux qui ont eu l'occasion de disputer, avec le club de la capitale, une finale de la mythique coupe ? Au vu de la relation fusionnelle qu'entretient Paris avec cette compétition (du mythique match contre Sainté en 1982 à la récente Bérézina face à Rennes), il va falloir cravacher.

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Quand Thouroude, Pancrate et Rabésandratana reprennent une chanson

Vous avez amplement mérité votre titre de champion de France 2020. Vous êtes sûr que vous n'avez pas triché ?Vous n'avez rien à vous reprocher, au contraire : vous avez simplement pu constater la différence qui vous sépare, vous, homo sapiens fait de chair et d'os, de la machine. Car non, faire 100% à ce quiz n'est pas humain.Ra. Bé. San. Dra. Ta. Na. C'est si compliqué que ça ?Paris Saint-Germain Football Club, depuis 2011-2012.Certains joueurs présents dans la liste ont potentiellement plus de finales disputées que vous n'avez trouvé de réponses à ce quiz. Ça craint.Bah non, Fabrice Pancrate ne fait pas partie des réponses. Vous allez faire quoi ?