Quiz : ils ont remporté l'Euro U19 avec la France

Eh oui, Paul Bernardoni fête ses 23 ans ce samedi. Cela ne l'a pas empêché d'avoir déjà remporté l'Euro U19 avec la France. C'était en 2016 et il a permis aux Bleuets de décrocher un quatrième titre depuis 2000 dans la compétition. À vous de retrouver les autres. Pour vous aider, une étoile est indiquée lorsque le joueur en question a été international français, deux étoiles lorsqu'il a été international d'un autre pays.

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Vous vous appelez Jean. OptaJean.Un mois que vous ne faites que des quiz et vous ne savez toujours pas écrire Timothée Kolodziejczak ? Ce n'est pourtant pas compliqué : K-O-L-O-D-Z-I-E-J-C-Z-A-K.Vous êtes accro à, alors vous ne ratez pas une seule édition de l'Euro U19 où vous espérez trouver quelques pépites pour vos parties.Vous avez tapé des noms au hasard pendant 12 minutes. Tout ça pour ne même pas avoir la moyenne. Elle est triste, votre vie.Seuls ceux qui ont une cape internationale avec la France vous intéresse. Et tant pis pour Geoffrey Jourdren qui a vu Monsieur "briseur de rêve" l'empêcher de réaliser le sien.Circulez. Et plus rapidement que ça.