Quiz : Ils ont joué avec Mikel Arteta au PSG

Si certains continuent de gambader sur un terrain de foot à 40 ans, Mikel Arteta - qui fête ses 38 berges ce jeudi 26 mars - a, lui, fait le choix de s'arrêter pour enfiler le costume d'entraîneur. Ce n'est pas une raison pour oublier sa carrière de joueur et son passage au Paris Saint-Germain entre février 2001 et juin 2002.

Pour ceux qui ont des problèmes d'affichage, le quiz est également disponible par ici.

Vous êtes Luis Fernandez et vous êtes incollables sur les "" que vous avez utilisés.Même Mikel Arteta lui-même ne se rappelle plus qu'il a joué avec Enrique De Lucas.Vous avez saignéavec le PSG, et vous ne comprenez pas comment Rudy Haddad n'a pas pu jouer le moindre match de la saison, alors que c'était votre meilleur attaquant malgré ses 16 piges. Tout le contraire de Gaël Hiroux que vous envoyiez en prêt à Toulouse dès le mois de juillet.Vous avez tapé tous les joueurs du Paris Saint-Germain que vous connaissiez. Et visiblement, votre culture du début des années 2000 est encore à travailler.Comme Germain le Lynx, vous supportez le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. Cela ne vous empêche pas de savoir que Ronaldinho a joué au PSG.Vous êtes supporter de l'OM et vous n'avez pas voulu jouer le jeu. Pourtant, il y a quelques joueurs passés chez vous dans les réponses.