Quiz : Ils ont joué à Bordeaux et à Marseille

Le 24 mars n'est pas seulement le jour de la Sainte-Catherine-de-Suède. C'est aussi le jour de l'anniversaire de Christophe Dugarry. L'occasion de se pencher sur les joueurs qui comme lui ont joué à l'Olympique de Marseille et aux Girondins de Bordeaux. Et comme nous sommes sympas, nous avons limité à 1980 et nous avons mis les joueurs dans l'ordre alphabétique par poste. Go !

C'est bien beau d'être incollable jusqu'en 1980. Mais est-ce que vous connaissez Abderrahmane Ibrir ? Non ? Footix.Vous aviez lu depuis 1990 et vous étiez serein. Sauf que c'est depuis 1980 et c'est tout de suite beaucoup plus dur.C'est vous le/la vrai(e) gagnant(e) de ce quiz. Les autres ne sont que des tricheurs.Vous pensiez que Zinédine Zidane avait joué à l'OM et vous espériez avoir la moyenne ?Vous êtes supporters du Paris Saint-Germain et vous n'en avez rien à cirer des deux clubs. Mais vous avez quand même de l'affection pour Laurent Fournier, Peter Luccin et Stéphane Dalmat.Nous sommes ravis de savoir qu'Andre Agassi a remporté 8 titres de Grand Chelem. Mais ici c'est So Foot. Pas So Tennis. Alors ça dégage.Et si vous voulez vous refaire le quiz sur les surnoms des clubs anglais, c'est ici qu'il faut cliquer.