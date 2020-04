So Foot • 12/04/2020 à 14:00

Quiz : Ils ont gagné la Coupe du monde et la C1

Né un 12 avril, Marcello Lippi a la particularité d'avoir remporté à la fois la Coupe du monde et la Ligue des champions comme entraîneur. Une performance qu'il est le seul avec Vicente del Bosque à avoir réalisé. En revanche, ils sont beaucoup plus nombreux à avoir remporté la Coupe du monde et la C1 en tant que joueur.

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Comme B20, vous ne respectez que les vainqueurs.S-C-H-W-A-R-Z-E-N-B-E-C-K ! Ce n'est pourtant pas compliqué à écrire. Vous n'avez pas fait allemand LV1 ?Eh oui, la C1 n'a pas débuté avec la volée de Zinédine Zidane. Il y a eu quelques éditions avant.Ce n'est pas parce que vous savez danser la samba, que vous jouez au foot pieds nus et que vous buvez des caïpirinhas qu'il faut vous prendre pour un Brésilien, hein. Vous êtes né à Dunkerque pour rappel.Vous ne vous intéressez qu'au championnat de France. Et malheureusement, cela rapporte peu de points dans un quiz Ligue des champions.Il va falloir partir d'ici. Et très très vite.