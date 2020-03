So Foot • 29/03/2020 à 14:00

Quiz : Ils ont été nommés dans une équipe type d'un Euro depuis 2000

Nés tous les deux un 29 mars, Rui Costa et Dimitri Payet ne partagent pas seulement un métier et un amour pour la roulette. Ils ont aussi la particularité d'avoir été nommés dans une équipe type d'un Euro. Mais ils ne sont pas seuls dans ce cas.

Pour ceux qui ont des problèmes d'affichage, le quiz est également disponible par ici.

Vous êtes néerlandais, et l'Euro est la seule compétition que vous avez gagnée, alors vous n'en ratez jamais une miette.Vous êtes portugais, et vous refusez catégoriquement d'écrire le nom d'un joueur grec depuis 2004. Il s'agirait de grandir.Vous avez tapé tous les noms de joueurs que vous connaissez dans chaque pays. Comme quoi, l'acharnement paye.Vous avez essayé Lionel Messi, et vous vouliez vraiment avoir la moyenne ?Vous n'y connaissez rien au football, mais vous savez lire un chapô.Nous sommes ravis d'apprendre que l'Australie a gagné la Coupe du monde de rugby en 1991. Mais ici, c'est. Pas. Alors, ça dégage.