Quiz : ils ont 1 sélection en équipe de France

Au moment de célébrer son 35e anniversaire, Morgan Amalfitano pensera peut-être à ce 9 février 2012. Ce jour-là, l'ancien milieu de l'OM s'offrait sa première (et dernière) sélection en équipe de France à l'occasion d'un match amical contre l'Allemagne (2-1). Comme Morgan Amalfitano, ils sont nombreux à ne compter qu'une seule cape internationale depuis 1980. À vos marques, prêts, partez.

Vous êtes le Lucky Luke de l'informatique. Celui qui tape plus vite que son ombre sur Google.Vous regrettez que le quiz ne s'arrête pas en 1990. Rassurez-vous, vous n'êtes certainement pas le seul à avoir oublié Jean-Marc Ferratge.Encore et toujours ce problème de dyslexie qui vous empêche de briller en société.Comme vous n'aimez pas faire comme tout le monde, vous avez commencé à suivre l'équipe de France en 2010 au moment où Knysna s'était chargé de la rendre pas très populaire.Vous n'y connaissez rien au football, mais vous savez lire. Et vous avez donc compris dans le chapô qu'un certain Morgan Amalfitano était une bonne réponse. Bravo, jolie perspicacité.Vous êtes un pangolin.