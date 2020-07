So Foot • 31/07/2020 à 06:00

Quiz : Connaissez-vous vraiment le Mondial 1970 ?

Il y a 50 ans avait lieu le meilleur Mondial de l'histoire du football. Alors c'est le moment de prouver que vous êtes un véritable féru de ballon rond en répondant à ces 20 questions sur la Coupe du monde 70. Indice : la France n'y était pas.

Si vous avez des problèmes d'affichage, le quiz est disponible ici.

Vous êtes le Stéphane Bern du football. Les bouclettes en moins.Vous avez lu le dernier numéro de SoFoot consacré au Mondial 70. Vous êtes donc un être humain formidable.Vous aviez 18 ans en 1970. L'avantage c'est que vous avez vécu cette Coupe du monde en direct. L'inconvénient c'est que vous avez la mémoire qui flanche un peu.Vous avez passé 10 minutes à écrire tous les pays et tous les noms possibles dans chaque case. Tout cela pour ne pas avoir la moyenne.Ne pas être né(e) en 1970 n'est en aucun cas une raison pour ne pas connaître le Mondial 70. Vous étiez né(e) en 1515 ? Non ? Pourtant vous savez bien que c'est la bataille de Marignan.Nous sommes ravis d'apprendre que les New York Knicks ont remporté la NBA en cette année 1970, mais ici c'est SoFoot. Pas SoBasket. Alors ça dégage.