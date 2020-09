So Foot • 25/09/2020 à 17:00

Quiz : Avez-vous bien suivi la saison 2019-2020 du Paris Saint-Germain ?

Alors que le Paris Saint-Germain se hissait en finale de la Ligue des champions, les caméras d'Amazon Prime Video les accompagnaient à Lisbonne pour suivre leur Final 8. Le résultat est à découvrir dans le premier épisode d'Ici c'est Paris - 50 ans de passion - Tout près des étoiles. L'occasion de voir si vous avez bien suivi cette saison 2019-2020 du PSG. Spoiler : regarder l'épisode peut vous aider à répondre à certaines questions.

Retrouvez "Tout près des étoiles", le premier épisode de la série Ici, c'est Paris - 50 ans de passion sur Amazon Prime Video.









Vous êtes un véritable mordu du Paris Saint-Germain.Excusez-nous pour l'ancienne joueuse anglaise. Mais nous voulions voir ce que vous aviez réellement dans le ventre.Eh oui, nous vous avions prévenus qu'il valait mieux avoir vu l'épisode sur Amazon Prime Video avant de vous lancer dans le quiz.Vous n'avez rien suivi de la saison, mais vous avez tapé tous les noms et chiffres imaginables à chaque question. Pendant 15 minutes. Tout ça pour ne pas avoir la moyenne. Tout va bien dans votre vie, sinon ?Et sinon à part Neymar et Kylian Mbappé, vous connaissez d'autres joueurs ? Footix.Vous êtes supporters de l'OM. Alors vous avez refusé de répondre à la moindre question. Il s'agirait de grandir.