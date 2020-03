Quiz : 10 ans de valse chez les entraîneurs de Ligue 1

En mars 2010, Didier Ollé-Nicole était prié de vider son casier de l'OGC Nice et devenait ainsi le premier entraîneur de Ligue 1 à être démis de ses fonctions de la décennie. Mais puisqu'il était loin d'être le dernier à connaître ce sort, saurez-vous trouver tous ceux qui ont suivi ?

Pour ceux qui ont des problèmes d'affichage, le quiz est également disponible par ici.

Vous êtes le Mozart des valseurs. Oui, oui, on vous a reconnu, Monsieur Kombouaré...Vous avez toujours ignoré la solution de l'intérim. D'ailleurs, vous êtes actuellement au chômage. Ce qui explique donc ce joli score !Vous avez de l'admiration pour ces gens qui se déplacent de banc en banc... Oui, cette période de confinement commence à être longue.Ce qui vous intéresse, ce sont seulement les feuilletons proposés par les grosses productions. Alors pour retrouver les personnages principaux des séries indépendantes comme Arles-Avignon, Troyes ou Valenciennes, bonjour la galère. Vous avez vos valeurs sûres.Votre mémoire a une capacité de stockage d'un an, tout le reste est automatiquement effacé. Plutôt écologique et pratique, mais vraiment handicapant dans ce genre d'épreuve. Pensez à la solution disque dur externe la prochaine fois.Vous êtes Stéphane Moulin, et la valse... très peu pour vous.