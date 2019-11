"Quitte à prendre une leçon de football, autant que ce soit par Ben Arfa"

Invité sur le plateau du Vestiaire sur RMC le 18 novembre, Marvin Martin ouvrait la boîte à souvenirs. Dans le bazar, il pioche un tournoi de foot en salle disputé avec Hatem Ben Arfa sous les couleurs de Montrouge : "À un moment donné il arrive devant le gardien, il dribble le gardien, et au lieu de marquer il revient pour re-dribbler le défenseur et le gardien... il s'amusait, en fait." Le défenseur en question s'appelle Anthony Fernandes. Et il raconte.

Pour ceux qui ont regardé le vestiaire avec marvin martin .Il parle d'une anecdote d'un tournoi en foot en salle avec Montrouge où Hatem Ben Arfa a doublé le gardien puis est revenu pour dribbler le défenseur et redribbler le gardien ... bah le défenseur c'etait moi ? -- patinellu (@patinelli94) November 26, 2019

"J'en ai aussi parlé avec un de mes potes, avec qui j'avais évoqué ce tournoi il y a quelques temps, en se rappelant nos souvenirs. Quand je lui ai annoncé que c'était Ben Arfa, il a explosé de rire."

Bien sûr. C'était... il y a une bonne vingtaine d'années, je dirais, vers 1997 ou 1998. À l'époque, j'étais défenseur à l'US Ivry. On était des gamins, tout petits, tout secs. On était invités à ce tournoi parce qu'on venait de gagner la coupe du Val-de-Marne, on n'avait pas l'habitude de la défaite donc on ne s'imagine vraiment pas perdre. Sans mentir, ce tournoi, c'est la première fois qu'on s'est vraiment fait surclasser. On a pris une rouste, et c'était contre le Montrouge de Ben Arfa. On a dû en prendre 2 ou 3 rapidement, puis ça a dû finir à 3 ou 4-0.Pas du tout ! Je l'ai appris en regardant l'émission. Un jour, je me suis dit que j'allais regarder un replay sur RMC. Ce n'était même pas cette émission que je voulais regarder à la base, je voulais voir celle avec l'agent de Rongier. Au final j'ai regardé celle avec Marvin Martin. Et là il commence à parler de Montrouge, du gardien, du défenseur qui se fait dribbler... et là je réalise, le mec qui m'avait dribblé, c'était Ben Lire la suite de l'article sur SoFoot.com