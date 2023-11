« Quinze jours sans eau chaude », l’entraîneur de Nîmes pointe du doigt les conditions de travail

« J’entraîne une équipe de football professionnelle ! »

Ancien adjoint de Rudi Garcia à l’OM du côté de l’OM et actuel entraîneur du Nîmes Olympique, Frédéric Bompard n’a cessé de le rappeler au moment d’évoquer la forme de son équipe, sixième en National. « Le club a un statut de professionnel. Et moi je suis entraîneur de football professionnel, a continué de marteler Bompard avant d’évoquer les conditions de travail déplorables, oui voilà deux mois que l’équipe ne fonctionne plus. Mais oui, ça fait 15 jours qu’on n’a plus d’eau chaude. Et je n’ai pas envie de revenir sur l’état des terrains… » …

MD pour SOFOOT.com