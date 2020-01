Quinze fois plus de ventes de voitures neuves en décembre !

C'est un record qui n'est pas près d'être battu. Avec une hausse de 27,7 % sur le seul mois de décembre, les ventes de voitures neuves se sont enflammées à l'approche du nouveau malus mis en place le 1er janvier. Un malus si dissuasif qu'il a provoqué une vague d'achats d'anticipation. Car, après le 31 décembre, il était trop tard pour acquérir l'un de ces modèles pourvus d'une puissance au-dessus de la norme française.En effet, 2020 ouvre sur un malus aggravé qui va condamner un certain nombre de modèles dont notre confrère L'Automobile Magazine a tenté d'établir la liste. Pratiquement pas de voitures françaises, exceptée la Renault Mégane RS Trophy, frappée comme beaucoup de petites sportives, et la très anecdotique Bugatti Chiron pour laquelle une vignette écologique à 20 000 euros ne sera guère difficile à supporter vu son prix de vente astronomique.Mais pour le Renault, il en va tout autrement, ses 173 g de CO2 étant passibles depuis le 1er janvier d'un malus de 14 273 euros (au lieu de 6 300 euros en 2019), soit le tiers de son prix de vente TVA comprise (44 100 euros). Si on ajoute la TVA, le bilan est que l'on paie la moitié de la voiture en taxes. La Focus RS, la Hyundai i30 N, la Honda Civic Type R sont logées à la même enseigne, seule la Peugeot 308 GTI un peu moins puissante échappant au couperet.Dans d'autres gammes, les SUV souffrent et les sportives aussi. Le groupe Jaguar Land Rover est sévèrement...