Quinze ans après, Ajaccio s’impose contre Bastia

Invaincu depuis 2008 dans le derby corse, Bastia s'est incliné à Ajaccio et se rapproche de la zone de relégation. À onze contre dix pendant plus d'une mi-temps, l'ACA a su se montrer patient pour profiter de sa supériorité numérique et prendre l'avantage dans le second acte.

Ajaccio 2-0 Bastia

Buts : Bammou (59 e ) et Barreto (89 e )

Ligue 2 ou Ligue 1, un derby corse n’en est pas vraiment un s’il se termine à onze contre onze. Sauf que ce lundi soir, à l’occasion de la neuvième journée de deuxième division, l’équipe qui a honoré la tradition n’a pas respecté celle d’éviter la défaite à tout prix. À la suite de l’expulsion de Tavares juste avant la pause pour des crampons traînant un peu trop haut sur la jambe de Youssouf, Bastia s’est en effet incliné sur la pelouse d’Ajaccio et fait donc une très mauvaise affaire : en raison de ce cinquième match sans victoire (dont quatre revers consécutifs), le Sporting pointe au quatorzième rang avec un seul point d’avance sur la zone de relégation. Pour l’ACA, qui s’est imposé grâce notamment à un but signé Bammou à l’heure de jeu, il s’agit d’un retour dans la première partie de tableau à la dixième place. Mais aussi, et surtout, un succès de prestige dans une de ses rencontres les plus importantes de la saison.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com