Quinten Timber a quitté Marseille
Il pourra se mettre en coloc avec son frère. Comme attendu lors des dernières heures du mercato, Quinten Timber s’engage officiellement avec Crystal Palace . Le joueur néerlandais quitte donc Marseille au buzzer et devrait rapporter 20 millions d’euros au club phocéen .
Embed t.com…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer