Quino, l'illustrateur allergique au ballon

Jeudi, Joaquín Salvador Lavado Tejón, dit Quino, est mort à l'âge de 88 ans. Avec le personnage de Mafalda, petite fille idéaliste et philosophe, le bédéaste satirique argentin n'a jamais hésité à moquer le football, exutoire d'un monde répressif.

Le premier jour de la dictature argentine

"L'énergie qui s'échappe des stades pourrait être inversée pour améliorer la réalité"

Alors que l'Argentine fêtait la veille les cinquante-cinq ans de la naissance de Mafalda dans les pages du quotidien, son géniteur a passé l'arme à gauche, laissant derrière lui plus de cinq décennies d'illustrations de génie. Quino était un mythe, et sans aucun doute le dessinateur de langue espagnole le plus populaire de la planète. Pour ça, ce fils d'immigrés andalous a dû quitter son pays d'origine au moment du coup d'État militaire de 1976, la faute à ses dessins satiriques que ne goûtait que très peu la dictature argentine. Trois ans après avoir mis de côté Mafalda et s'être principalement consacré au dessin humoristique, il rejoint alors une autre terre de football : l'Italie.Mais le ballon rond, Quino s'en cognait au point de le comparer au golf, son sport de prédilection., confiait-il en 2000 à l'AFP. Pourtant, en 2013, sur le plateau de la chaîne de télévision Todo Noticias, il révélait qu'il adorait écouter José María Muñoz, célèbre commentateur argentin de football, et que son équipe préférée était le Club Atlético Independiente. Mais dans sa vie, l'illustrateur n'est allé au stade que deux fois tout au plus, et il ne s'intéressait en réalité que très peu au football. Ce qu'il confia également à TN :C'est bel et bien en tant que phénomène social de masse que Quino a traité le football dans ses illustrations et histoires humoristiques. Il aimait notamment se moquer de la place prépondérante pris Lire la suite de l'article sur SoFoot.com