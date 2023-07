Quinley Quezada, la patte de l’expat

Philippines Women soccer team seen acknowledging the fans during the FIFA Women's World Cup 2023 match between Philippines and Switzerland held at the Dunedin Stadium. Final score Switzerland 2:0 Philippines. (Photo by Luis Veniegra / SOPA Images/Sipa USA) - Photo by Icon sport

Historique co-meilleure buteuse des Philippines, Quinley Quezada raconte à travers son histoire ce que sont aujourd’hui les Filipinas : une sélection bâtie via la diaspora nord-américaine qui espère profiter de ce Mondial australien et néo-zélandais pour impulser un élan national.

Personne ne rêve de perdre son premier match en Coupe du monde. Pourtant, au coup de sifflet final de Philippines-Suisse (0-2) à Dunedin en Nouvelle-Zélande, les Filipinas sont là, à communier avec leurs fans, sachant pertinemment qu’elles viennent de marquer l’histoire : quarante-deux ans après la création de l’équipe nationale féminine, les protégées d’Alen Stajcic viennent de disputer les premières minutes du pays – avant les hommes – en phase finale de la plus grande compétition internationale de foot. Même en étant sortie à la 70 e minute, préservée par son coach australien pour le second match de mardi face à la Nouvelle-Zélande, Quinley Quezada savoure. « Nous étions très excitées, très fières de chanter notre hymne national, nous confie la co-meilleure buteuse de la sélection (22 buts) depuis l’autre bout du globe. C’est presque mieux que dans mes rêves. » Des rêves, “Q” en avait un paquet plus jeune, mais celui de représenter un jour les Philippines en mondovision n’en faisait pas partie. Logique, car Quinley est née et à grandi aux États-Unis comme 70% de ses compagnonnes de route durant la compétition.

Project Jordan et diaspora

Pour Quinley comme les Philippines, tout a changé un beau jour de novembre 2017. Alors qu’elle est à l’université de Riverside, à une heure de Pasadena où elle a grandi en Californie, le coach de son équipe universitaire Nat Gonzalez s’approche d’elle et lui fait « Hey Q, t’es originaire des Philippines, toi c’est ça ? Parce qu’ils organisent des essais pas très loin pour rejoindre la sélection, tu devrais y aller ! » Si Nat Gonzalez a cette info, c’est parce qu’il est très proche de Richard Boone, un Américain en passe de prendre en main la sélection asiatique et qui co-pilote “le Projet Jordan”. Initialement conçu et supporté par la FIFA et la fédération locale pour aider les Philippines à progresser et participer à la Coupe du monde en France, ce projet avait pour but d’aller chercher des joueuses d’origine philippine et de les naturaliser pour augmenter le niveau de la sélection.…

Tous propos recueillis par AC

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com