Qui sont les nouveaux coachs de Ligue 1 ?

La Ligue 1 pointe le bout de son nez et de nouvelles têtes dépassent : huit entraîneurs vont découvrir l’élite cette saison. Déjà connus des amateurs du foot français, petits jeunes au nom clinquant ou paris risqués, on se charge de faire les présentations.

→ Les fils de

On ne choisit pas sa famille, mais certaines cigognes choisissent de meilleures pistes d’atterrissage que d’autres. À 37 ans, Davide Ancelotti serait-il le nouvel entraîneur de Lille sans un tel patronyme ? Il s’est déjà défendu à plusieurs reprises d’avoir bénéficié d’un quelconque favoritisme, préférant mettre en avant les difficultés liées à la pression de décevoir : « Quand on est entraîneur, c’est très lourd à porter. Je ne peux pas le nier . Je sais que je serai jugé, surtout au début, parce que je suis le fils de Carlo. » Après avoir tâté le banc aux côtés du papa au Bayern, à Naples ou au Real, le nepo baby italien s’est lancé dans le grand bain à Botafogo à l’été 2025. Six mois plus tard, il était mis à la porte pour des désaccords avec la direction. Plutôt que d’aller se relancer dans l’ombre, il a bénéficié d’un poste d’adjoint au Brésil dans le staff de Don Carlo avant de voir le LOSC lui ouvrir les portes. Comme quoi, parfois, ça aide.

Les Hauts-de-France font décidément dans l’entre-soi puisque le RC Lens a choisi Dino Toppmöller, 45 ans, pour remplacer Pierre Sage durant l’intersaison. Klaus Toppmöller (finaliste de la Ligue des champions à la tête du Bayer Leverkusen) n’étant pas Carlo Ancelotti, le fiston a dû davantage cravacher. Après une carrière de joueur plus que modeste, il a fait ses preuves en cinquième division allemande, au Luxembourg et en Belgique, avant d’avoir sa chance sur les bancs de Leipzig et du Bayern Munich, en tant qu’adjoint de Julian Nagelsmann, et de Francfort dans le costume d’entraîneur principal. De quoi se forger son propre style, loin de l’ombre du père. « J’aime le foot intensif, comme Lens l’an passé. J’aime le foot offensif avec les idées claires. Je veux un système toujours fluide. Lens a défendu avec trois défenseurs centraux, dans ma tête je vais continuer ça. Il faut aussi s’adapter » , avait-il expliqué lors de sa présentation, soucieux de ne pas froisser son prédécesseur, même s’il lui a déjà donné la leçon sur le terrain.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com