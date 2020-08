Qui sont les huit candidats au poste périlleux de patron de l'OMC?

Liam Fox, le 17 juillet 2020 au siège de l'OMC, à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Huit candidats - cinq hommes et trois femmes - sont en lice pour reprendre la tête de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), une institution en crise et attaquée par Washington en pleine marasme économique mondiale. Qui sont-ils?

- Liam Fox, Royaume-Uni -

Cet Ecossais pro-Brexit de 58 ans, ancien médecin de famille, a dirigé le ministère du Commerce extérieur de 2016 à 2019 dans le gouvernement de Theresa May. Il a également été à la tête du ministère de la Défense (2010-2011). Il s'est engagé à ce qu'au moins la moitié des membres de l'équipe de hauts responsables de l'OMC soient des femmes.

Citation: "Le libre-échange ne doit jamais signifier une mêlée générale".

- Abdel-Hamid Mamdouh, Egypte -

L'Egyptien Abdel-Hamid Mamdouh lors d'une conférence de presse au siège de l'OMC, le 15 juillet 2020 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Ce diplômé en droit de 68 ans, qui a obtenu la nationalité suisse, est arrivé à Genève en 1985 comme diplomate commercial, avant de rejoindre le GATT (ancêtre de l'OMC) en 1990, en tant que conseiller juridique puis assistant du directeur général adjoint.

Il a ensuite passé plus de 20 ans à différents postes à l'OMC, et travaille depuis deux ans pour le cabinet d'avocats King & Spalding à Genève.

Citation: "L'Afrique n'a jamais occupé ce poste (DG de l'OMC) auparavant et il est temps, car toutes les autres régions l'ont occupé".

- Amina Mohamed, Kenya -

La Kényane Amina Mohamed au siège de l'OMC, le 16 juillet 2020 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

L'ancienne ministre kényane des Sports (58 ans) est bien connue à Genève: ancienne ambassadrice auprès de l'OMC, elle a présidé les trois organes les plus importants de l'organisation par le passé. Déjà candidate en 2013 face à Roberto Azevedo, qui quitte son poste lundi, elle a également présidé la ministérielle de l'OMC de 2014.

Citation: "Nous devons briser le cycle du désespoir et entrer dans une nouvelle phase d'espoir et de réalisme".

- Ngozi Okonjo-Iweala, Nigeria -

Première femme de son pays à avoir dirigé les ministères des Finances et des Affaires étrangères, cette économiste de formation de 66 ans a également été directrice des opérations de la Banque mondiale.

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala lors d'une conférence de presse au siège de l'OMC, le 15 juillet 2020 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Elle préside l'Alliance mondiale pour les vaccins et vaccinations (Gavi) et pilote l'un des programmes de l'Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre le Covid-19.

Citation: "Le commerce est pour moi une passion et une mission".

- Jesus Seade Kuri, Mexique -

Cet ancien directeur général adjoint de l'OMC, également de nationalité libanaise, est le plus âgé des candidats (73 ans). Il a travaillé à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et pour le gouvernement mexicain.

Jesus Seade Kuri, ancien directeur adjoint de l'OMC, le 15 juillet 2020 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Il a dirigé la délégation mexicaine lors des négociations commerciales avec les Etats-Unis et le Canada. Ingénieur chimiste de formation, il a également étudié l'économie à Oxford.

Citation: "L'OMC est comme un vélo qui est tombé par manque d'élan".

- Mohammed Al-Tuwaijri, Arabie Saoudite -

Cet ancien pilote de l'armée de l'air de 53 ans a effectué de nombreuses missions pendant la guerre du Golfe. Egalement banquier, il a dirigé les opérations de JPMorgan en Arabie Saoudite avant de rejoindre HSBC.

Le Saoudien Mohammed Al-Tuwaijri, le 17 juillet 2020 au siège de l'OMC, à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Citation: "Si toutes les roues ne tournent pas comme il le faut, le tricycle ne pourra pas faire avancer les membres" de l'OMC.

- Tudor Ulianovschi, Moldavie -

Cet ancien ambassadeur à l'ONU et à l'OMC à Genève, devenu ministre des Affaires étrangères (2018-2019), est le plus jeune des candidats (37 ans). Son projet de candidature est axé sur une "approche en 3 D: accès direct aux ministres, dialogue avec les ambassadeurs et direction efficace de l'OMC".

Le Moldave Tudor Ulianovschi, le 16 juillet 2020 au siège de l'OMC, à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Citation: "Le moment est venu de faire ce qui est juste. Gagnons ensemble!".

- Yoo Myung-hee, Corée du Sud -

A 53 ans, elle est la première femme de son pays à avoir dirigé le ministère du Commerce. Elle a consacré sa carrière au commerce, prenant en charge en 1995 le dossier OMC au ministère du Commerce puis en dirigeant les négociations sur des accords de libre-échange, notamment celui liant la Chine à la Corée du Sud. Elle a également travaillé auprès de l'ambassade sud-coréenne en Chine (2007-2010).

La Sud-Coréenne Yoo Myung-hee, le 16 juillet 2020 au siège de l'OMC, à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Citation: "Appelez cela une coïncidence, mais je suis née en 1967, l'année où la Corée a adhéré au GATT, et j'ai commencé ma carrière dans le commerce lorsque l'OMC est née en 1995".

