Qui sont les cerveaux derrière la fuite de Carlos Ghosn ?

Les autorités turques ont commencé à livrer des bribes d'information sur la fuite de Carlos Ghosn du Japon. Sur les registres du vol Osaka-Istanbul, opéré par l'entreprise MNG Jet, figurent seulement deux noms. Ceux de Michael Taylor et de George Zayek, comme l'a révélé le quotidien américain The Wall Street Journal. Le nom du troisième occupant, le plus célèbre, Carlos Ghosn, n'apparaît nullement.Michael Taylor est américain. Il est né à Staten Island et est âgé de 59 ans. Il a entamé sa carrière en servant dans les forces spéciales américaines en tant que parachutiste pendant quatre ans. Sa route croise le Liban en 1982. Il arrive à Beyrouth juste après l'assassinat du président libanais Bachir Gemayel et l'invasion israélienne. Il commence alors à entraîner les Forces libanaises, une milice chrétienne, et à entretenir une « relation de long terme avec la communauté chrétienne au Liban », comme il l'affirmera bien plus tard dans un mémorandum d'une cour fédérale de l'Utah, cité ces jours-ci par Bloomberg. Michael Taylor, qui parle couramment l'anglais et l'arabe, a épousé une femme libanaise, le couple habite dans la banlieue de Boston. Il a créé son entreprise de sécurité baptisée American International Security Corp (AISC), qui emploie d'ex-militaires et d'anciens agents des services secrets. Il propose des services de protection rapprochée pour des personnes menacées ou se trouvant sur des terrains hostiles, mais...