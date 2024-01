Qui sont les candidats républicains à la présidentielle américaine?

Les candidats républicains Chris Christie, Nikki Haley et Ron DeSantis lors du troisième débat pour l'investiture républicaine, le 8 novembre 2023, à Miami ( AFP / Mandel NGAN )

Ils sont gouverneur, entrepreneur ou encore pasteur... et candidats à l'investiture républicaine pour la présidentielle américaine face, à l'ancien président et grand favori Donald Trump.

Tous s'affronteront le 15 janvier dans l'Iowa lors de l'ouverture du bal des primaires, dans l'espoir d'être choisi par leur parti pour affronter en novembre le démocrate Joe Biden, candidat à sa réélection.

Malgré quatre inculpations au pénal et la menace d'une inéligibilité planant sur lui, Donald Trump dernier surfe largement en tête des intentions de vote.

Le milliardaire de 77 ans avait remporté à la surprise générale l'élection présidentielle américaine en 2016 en promettant de construire un mur le long de la frontière sud des Etats-Unis pour "rendre à l'Amérique sa grandeur".

Pour sa troisième campagne présidentielle, il a redoublé de virulence à l'égard des migrants, les accusant d'"empoisonner le sang" des Etats-Unis, une rhétorique similaire à celle des "nazis", selon son adversaire Joe Biden.

Cerné par les enquêtes sur ses pressions électorales en 2020, des paiements suspects à une ex-actrice de films X, ou encore sa gestion des archives de la Maison Blanche, l'homme d'affaires s'est lancé à corps perdu dans cette campagne à l'allure inédite, au cours de laquelle il devra jongler entre procès et rendez-vous électoraux.

Deux Etats américains, le Colorado et le Maine, l'ont par ailleurs jugé "inapte" à revenir à la Maison Blanche en raison de son rôle dans l'assaut du Capitole en 2021, plongeant la campagne dans l'inconnu.

Tant que la Cour suprême des Etats-Unis ne se sera pas prononcée sur le sujet, les bulletins devront encore inclure l'ancien président, qui nie tout acte répréhensible et dénonce une "chasse aux sorcières".

L'ancienne ambassadrice à l'ONU et candidate à l'investiture républicaine Nikki Haley lors d'un événement de campagne, à Wentworth, dans le New Hampshire, le 2 janvier 2024 ( AFP / Joseph Prezioso )

Ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ex-ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, Nikki Haley elle est la seule femme candidate à la primaire républicaine.

Agée de 51 ans, cette nouvelle coqueluche de la droite américaine est au coude-à-coude avec Ron DeSantis pour la deuxième position dans les sondages.

Durant les débats républicains, elle s'est distancée de ses rivaux avec une position plus modérée, notamment sur l'avortement. Si elle a ouvertement critiqué la croisade post-électorale de Donald Trump sur une supposée fraude jamais prouvée, Nikki Haley n'a jamais renié le bilan de l'ancien président et s'est même dite en faveur de le gracier, si elle était élue, "pour le bien du pays".

Fin décembre, elle a été critiquée pour avoir refusé de mentionner l'esclavage comme cause de la guerre de Sécession lors d'un échange avec des électeurs.

Le gouverneur de la Floride et candidat à l'investiture républicaine Ron DeSantis à Bettendorf, dans l'Iowa, le 18 décembre 2023 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a incarné un temps la relève du Parti républicain, a largement vu sa cote dégringoler dans les sondages depuis qu'il s'est lancé dans la course, fin mai.

A la tête de la Floride depuis 2018, cet ancien officier de marine âgé de 45 ans, engagé dans une croisade contre la "bien-pensance", s'est fait remarquer en multipliant les coups d'éclats ultra-conservateurs sur l'éducation ou l'immigration, mais se voit à présent reprocher son manque de charisme.

L'entrepreneur et candidat républicain Vivek Ramaswamy lors du quatrième débat pour l'investiture républicaine à Tuscaloosa, en Alabama, le 6 décembre 2023 ( AFP / Jim WATSON )

Vivek Ramaswamy a fait fortune dans les biotechnologies et qualifie les militants écologistes de "secte religieuse": à 38 ans, ce novice complet en politique espère que son discours provocateur et incisif le propulsera jusqu'à Washington.

Celui qui se plaît à s'imaginer en "Trump 2.0" est toutefois redescendu en 4e position dans les enquêtes d'opinion, après s'être hissé brièvement à la troisième place.

L'ancien gouverneur du New Jersey et candidat républicain Chris Christie à Bedford, dans le New Hampshire, le 19 décembre 2023 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Sophie Park )