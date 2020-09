Qui sont les candidats à la présidence de la LFP ?

Présidente de la LFP depuis novembre 2016, Nathalie Boy de la Tour a annoncé fin juillet qu'elle ne briguerait pas de second mandat. Résultat, les 40 clubs professionnels ont accepté d'avancer les élections à ce jeudi. Après le désistement de François Morinière, ils devront choisir entre Michel Denisot, Alain Guerrini, Vincent Labrune et Gervais Martel. Le tout dans un climat très tendu.

Michel Denisot

François Morinière : " Je ne suis pas candidat à la présidence de la Ligue "

Alain

Déjà pressenti pour devenir le successeur de Frédéric Thiriez en 2016, Michel Denisot avait décliné la proposition, arguant qu'il n'avait pas le temps. Quatre ans plus tard, la donne a changé puisque l'ancien patron des sports de Canal + est le grandissime favori pour devenir le nouveau boss de la LFP. Un statut confirmé ce lundi quand l'ancien directeur général de, François Morinière, soutenu par Nasser al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas, a révélé qu'il n'était pas candidat à la présidence de la Ligue. Une décision qui a fait plaisir à Philippe Piat, co-président de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) et président de la FIFPro, qui a dénoncé ce dimanche une tentative "d'OPA" sur la LFP.Le désistement de Morinière laisse un boulevard à Denisot, qui a démissionné de son poste de vice-président et de membre du conseil d'administration de la Berrichonne de Châteauroux afin d'être candidat indépendant pour l'élection de ce jeudi. Représentant de la FFF au sein du conseil d'administration de la Ligue depuis 2015, Denisot, 75 ans, est soutenu par Noël Le Graët, ce qui en fait un candidat crédible même si cette proximité avec le président de la FFF est aussi son plus gros point faible. En revanche, son passé de président de club à la Berrichonne et au PSG, et son expérience à la direction des sports de Canal + sont autant d'atouts susceptibles de convaincre bon nombre d'électeurs. Surtout les plus âgés.