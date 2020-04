Qui sont les 20 000 Français morts du Covid-19 ?

Le Covid-19 restera comme l'une des épidémies les plus meutrières depuis 50 ans. © MIGUEL MEDINA / AFP

En franchissant le seuil des 20 000 morts -20 265 lundi soir soit 12 513 à l'hôpital et 7 752 dans les Ehpad-, l'épidémie du Covid-19 est l'une des catastrophes sanitaires les plus coûteuses en vies humaines qu'ait connue la France durant ces cinquante dernières années. D'autant que ce bilan n'est que provisoire, 5 683 patients étant encore hospitalisés en réanimation à ce jour, où la mortalité due au Covid-19, selon les différentes études, est estimée, en moyenne, à 50 %. Pour ceux qui évoquaient « une grippette » au début de l'épidémie, rappelons que, selon l'Institut Pasteur, la grippe tue chaque année entre 10 000 et 15 000 personnes en France. Dans un passé récent, le Sras en 2003 et la grippe H1-N1 en 2009 n'ayant causé qu'un nombre limité de victimes (323 pour la grippe H1-N1 et un pour le Sras), il faut remonter à la canicule de 2003 pour trouver le dernier bilan sanitaire le plus élevé, estimé à 15 000 morts par les épidémiologistes Antoine Flahault et Denis Hémon.

Lire aussi « Cet épisode grippal n'a rien d'exceptionnel »

Seule situation comparable à celle de l'épidémie qui sévit aujourd'hui, la grippe de Hongkong, il y a cinquante ans. À l'époque quasiment passée sous silence par la presse, les scientifiques et les autorités, elle a tué 31 226 Français en décembre 1969 et janvier 1970, selon l'étude rétrospective d'Antoine Flahault publiée en 2003. La

... Lire la suite sur LePoint.fr