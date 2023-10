information fournie par So Foot • 19/10/2023 à 21:01

Qui sont ceux qui critiquent la Ligue 1 ? « C’est des bobos ! », répond Jean-Pierre Caillot

La L1 est interdite dans le 11 e arrondissement de Paris selon lui.

Invité ce jeudi sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, s’est exprimé sur l’attribution des droits TV de la Ligue 1, pour la période 2024/2029. S’il s’est dit « serein et confiant » , il souligne que « pour la première fois, le nombre de diffuseurs intéressés est beaucoup plus grand, avec six acteurs potentiels qui se sont dit intéressés par le produit Ligue 1 » .…

