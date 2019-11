Qui se cache derrière Némésis, le nouveau collectif féministe et identitaire ?

La scène dure quelques minutes, mais a été opportunément filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux. Samedi 23 novembre, lors de la manifestation du collectif « Nous Toutes » organisée à Paris contre les violences sexistes et sexuelles et les féminicides, cinq femmes brandissent des panneaux sur lesquels est écrit que 52 % des viols en Ile-de-France sont commis par des étrangers. Et elles interpellent la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes : « Les étrangers violeurs sont toujours là. » Huées par les autres manifestants, ces militantes sont ensuite exfiltrées du cortège. Manif #NousToutes? C'était plutôt "Sans nous" https://t.co/pm1hLPbgaV via @YouTube— Collectif Némésis (@NemesisNemesi18) November 24, 2019Derrière ce coup d'éclat, un mystérieux collectif : « Némésis », la déesse de « la juste colère et du châtiment céleste », est-il indiqué sur leur site. Créé en octobre, Némésis est un collectif non déclaré « pour ne pas être dissous », précise une militante dans un « entretien » mis en ligne par le magazine L'Etudiant libre, proche de l'extrême droite. « Nous savons que les sujets que nous évoquons dérangent », poursuit-elle. Contacté, le collectif, dont les membres sont anonymes, a refusé de parler de vive voix au Parisien.Objectif de l'association : « Libérer la parole des femmes françaises et mettre en évidence le rôle que jouent les politiques migratoires dans les problèmes que subissent les femmes », peut-on lire sur son site Internet. Autrement dit, dénoncer le supposé poids des étrangers dans les violences qui leur sont faites. L'association répertorie ainsi les agressions sexuelles à condition que leurs auteurs aient un nom à consonance étrangère. « Nous ne nions en aucun cas les crimes des Français mais est-il nécessaire d'importer plus de problèmes que nous n'en avons ...