Qui remportera le record de la tarte Tatin géante ?

Chaque semaine, Frédéric Potet sillonne la France pour relater les petits et grands événements. Lamotte-Beuvron et Cossé-le-Vivien attendent le verdict du « Guinness des records » pour savoir laquelle de leur tarte de plus de 300 kg figurera dans la bible ès performances.

Un suspense insoutenable plane au-dessus de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher) et de Cossé-le-Vivien (Mayenne). Quel point commun rapproche ces deux petites villes éloignées d'environ 300 kilomètres ? La tarte Tatin. L'une et l'autre ont confectionné un exemplaire unique et géant - plus de 300 kg - de l'illustre pâtisserie aux pommes caramélisées. C'était le même jour : le 15 septembre, une date choisie par les deux communes sans la moindre concertation. Reste à savoir, aujourd'hui, laquelle gagnera le pompon : une citation ferme et définitive au Livre Guinness des records, la bible des spécialistes ès performances et autres prouesses rocambolesques.

Lamotte-Beuvron a marqué un point important, il y a une semaine, en faisant valider son exploit sur le site de l'éditeur britannique. La cité solognote est le fief de la tarte Tatin : c'est ici même, à la fin du XIXe siècle, que les sœurs Stéphanie et Caroline Tatin, tenancières d'une auberge située en face de la gare, ont « inventé » par hasard ce plat à base de pâte feuilletée cuit à l'envers, promis à une notoriété universelle.

En 2018, pour fêter les 120 ans de leur création, une association locale - les Ambassadeurs de la tarte Tatin, à ne pas confondre avec la Confrérie officielle (et rivale) des Lichonneux de la tarte Tatin - a décidé de faire revenir à Lamotte-Beuvron le « record du monde » officieux de la spécialité, détenu par un boulanger de Pruniers (Loir-et-Cher), à 40 km de là. Las : l'objectif de 300 kg minimum, réclamé par Le Guinness, ne fut pas atteint, en raison d'une cuisson à l'étouffée qui empêcha l'évaporation du jus et contraria passablement l'opération cruciale de la recette : le retournement de la tarte.

