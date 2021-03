Qui pourrait bénéficier de la nouvelle prime "Macron" ?

Annoncée lundi 15 mars par le Premier ministre Jean Castex, la prime "Macron" défiscalisée de 1.000 euros pourra être versée à "tous les salariés". Le ministère du Travail a cependant précisé que le "niveau de ciblage" de la prime sera à négocier avec les partenaires sociaux, l'idée étant de la "centrer sur les bas salaires".

Si tous les salariés peuvent bénéficier de la "prime Macron", les travailleurs de "la deuxième ligne" devraient pouvoir bénéficier d'une prime plus importante. (Illustration) ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Lancée en 2019 pour faire face à la colère des "gilets jaunes", la prime "Macron" est de retour en 2021. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé lundi 15 mars à l'issue de la troisième conférence sur le dialogue social qui réunissait les partenaires sociaux.

Les entreprises pourront, comme en 2019 et 2020, à nouveau verser en 2021 une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales d'un montant maximum de 1.000 euros à "tous les salariés". Le ministère du Travail a cependant précisé ensuite que le "niveau de ciblage" de la prime sera à négocier avec les partenaires sociaux, l'idée étant de la "centrer sur les bas salaires".

La prime Macron en 2019 et 2020 avait été versée aux salariés gagnant moins de trois fois le Smic.

"Il sera possible d'en augmenter le montant jusque 2.000 euros pour les entreprises et les branches qui auront soit conclu un accord d'intéressement d'ici la fin de l'année, soit ouvert une négociation sur la valorisation des métiers" dits de "deuxième ligne", qui devront être les "bénéficiaires privilégiés" de cette prime, a ajouté le chef du gouvernement.

Les travailleurs de la deuxième ligne sont les salariés qui ont été particulièrement exposés à la pandémie , notamment dans le commerce de détail, la propreté, le bâtiment, le transport routier, essentiels pour la continuité économique et dont les salaires et conditions de travail sont pour la plupart peu enviables.

Ce qu'en pensent les partenaires sociaux

Le Medef a mis en garde contre une "désillusion" sur cette prime car "les entreprises ont vécu leur pire année et beaucoup auront du mal à la verser". "On se réjouit que le gouvernement ait fait le choix d'une prime universelle, et pas seulement pour les 'secondes lignes', ce qui aurait suscité des vrais tensions dans les entreprises", a-t-il tempéré.

"Tant que ce n'est pas obligatoire, c'est au bon vouloir des employeurs et pour l'instant c'est un mauvais vouloir" , a commenté Philippe Martinez (CGT), qui dénonce le "refus catégorique" du gouvernement d'augmenter le Smic.

"Ce n'est pas une prime sonnante et trébuchante", a aussi relevé Yves Veyrier (FO), tandis que Marylise Léon (CFDT) a estimé qu'"il faut que les employeurs qui ont la possibilité de verser cette prime le fassent", notant que le Medef "a freiné des quatre fers", mais que ce ne peut être "la seule réponse".

Les deux dernières années, les entreprises ont joué le jeu. En 2019, quelque 4,8 millions de salariés ont reçu en moyenne 400 euros. En 2020, plus de 5 millions de salariés ont touché en moyenne 485 euros.